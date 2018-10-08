У СБУ розповіли про причини затримання екс-чоловіка Подкопаєвої

"СБ України підтверджує, що у рамках розпочатого кримінального провадження затримала громадянина України Нагорного Тимофія Олександровича. Слідчий відділ Головного управління СБУ у Києві та області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні за ознаками державної зради та шахрайства, тобто злочинів передбачених ст. 111 та 190 Кримінального кодексу України", - написала Гітлянська.



За її словами, у межах цього кримінального провадження 2 жовтня правоохоронці затримали Нагорного у Києві після встановлення обставин вчинення злочину. Наступного дня йому було повідомлено про підозру у скоєнні зазначених злочинів.



Наразі столичною прокуратурою подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва щодо обрання запобіжного заходу у зв’язку із визначенням судом суми застави разом із запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою.



Інші подробиці цієї справи у СБУ пообіцяли розповісти згодом.



Нагадаємо, 4 жовтня, суд обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб — до 30 листопада 2018 року з правом внесення застави у розмірі 528,6 тис. грн.