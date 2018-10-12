Екс-чоловік гімнастки Подкопаєвої вийшов із СІЗО під заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. КНН. Колишній чоловік української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний, який підозрюється у шахрайстві та державній зраді, вніс понад 500 тис. грн застави і вийшов із СІЗО. Про це УНН повідомили у СБУ.
“За рішенням суду він вніс понад 500 тис. грн застави і звільнився із СІЗО”, — сказали у СБУ, зауваживши, що апеляція на ухвалу суду щодо запобіжного заходу Нагорному призначена до розгляду на наступному тижні.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали колишнього чоловіка відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного за підозрою у державній зраді та шахрайстві.
Печерський районний суд 4 жовтня обрав Нагорному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб — до 30 листопада 2018 року з правом внесення застави у розмірі 528,6 тис. грн.