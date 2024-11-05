Экс-чиновники времен Януковича получили новые приговоры
Киев • УНН
Бывший нардеп от «Партии регионов» и двое экс-беркутовцев приговорены к 5 годам заключения. Они признаны виновными в превышении власти и разжигании национальной вражды во время выставки 2010 года.
В Украине получили приговоры экс-чиновники времен беглого президента, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
По данным источников УНН, речь идет о Вадиме Колесниченко, Петре Федчуке и Сергее Кусюке.
Народный депутат Украины VI созыва от "Партии регионов" и бывшие начальник милиции общественной безопасности и заместитель командира киевского "Беркута" приговорены к 5 годам лишения свободы. Экс-правоохранители также лишены специального звания "полковник милиции"
Суд, как отмечается, признал их виновными в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, разжигании национальной вражды, ненависти и унижении национальной чести и достоинства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 161 УК Украины).
Прокуроры в суде доказали, что бывший народный избранник в апреле 2010 года в Украинском доме в городе Киеве организовал и руководил проведением выставки фотографий и документов под названием "Волынская резня - польские и еврейские жертвы ОУН-УПА". "Его целью было разжигание национальной вражды и ненависти", - указали в Офисе Генпрокурора.
"При попытке посетителей выставки выразить свою гражданскую позицию относительно хода этих исторических событий, экс-нардеп призвал правоохранителей применить к ним физическое насилие. При этом он оскорблял чувства граждан из-за их идеологических убеждений", - рассказали в прокуратуре.
По данным Офисе Генпрокурора, "выполняя призывы народного избранника, сотрудники милиции, превышая предоставленную им власть и применяя насилие, причинили отдельным гражданам телесные повреждения". "Они незаконно задержали 13 человек. В отношении них были составлены протоколы о якобы совершении административных правонарушений. Позже суд признал всех задержанных невиновными", - говорится в сообщении.
В связи с длительным сокрытием осужденных от органов следствия и суда на территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины судебное разбирательство в отношении них, как указано, осуществлялось по процедуре in absentia.
Отмечается, что эти правоохранители также привлекаются к уголовной ответственности в другом уголовном производстве - за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в 2013-2014 годах. Сейчас судебное разбирательство в нем продолжается.
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