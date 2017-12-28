Экс-чиновника Киевской ОГА подозревают в растрате 10 млн грн для переселенцев

"Прокуратурой Киевской области, по материалам сотрудников Управления защиты экономики в Киевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, сообщается о подозрении бывшему начальнику Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации в вичненни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины", - рассказали в пресс-службе.

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В ГПУ добавили, что в рамках досудебного расследования установлено, что экс-служащий, будучи, в нарушение целевого назначения Грантового соглашения Европейского Союза, в рамках реализации проекта технической помощи "Социальная интеграция и примирения внутренне перемещенных семей в Киевской области", в период с 2015-2016 годов, умышленно потратил не по целевому назначению бюджетные средства на общую сумму почти 10 млн грн.

"Указанные средства предназначались для создания социального общежития для переселенцев, а также на проведение капитального ремонта и обустройства нежилого здания для дальнейшего функционирования там частного детского учреждения оздоровления и отдыха. Таким образом, бывший начальник, злоупотребляя служебным положением нанес ущерб государству почти на 10 млн грн", - уточнили в ГПУ.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.