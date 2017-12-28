Екс-чиновника Київської ОДА підозрюють в розтраті 10 млн грн для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру екс-начальнику Служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА, який завдав державі збитків на майже 10 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
“Прокуратурою Київської області, за матеріалами співробітників Управління захисту економіки в Київській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, повідомлено про підозру колишньому начальнику Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації у вичненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) КК України”, — розповіли у прес-службі.
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В ГПУ додали,що у рамках досудового розслідування встановлено, що екс-службовець, перебуваючи на посаді, в порушення цільового призначення Грантової угоди Європейського Союзу, в рамках реалізації проекту технічної допомоги “Соціальна інтеграція та примирення внутрішньо переміщених сімей у Київській області”, у період з 2015-2016 років, умисно витратив не за цільовим призначенням бюджетні кошти на загальну суму майже 10 млн грн.
“Вказані кошти призначались для створення соціального гуртожитку для переселенців, а також на проведення капітального ремонту та облаштування нежитлової будівлі для подальшого функціонування там приватного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Таким чином, колишній начальник, зловживаючи службовим становищем завдав збитків державі на майже 10 млн грн”, — уточнили в ГПУ.
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Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі строком до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.