Экс-бойцов "Торнадо" повезли в СИЗО, суд зачитывает приговор без обвиняемых

"На определенной части (зачитывания приговора - ред.) обвиняемые сделали заявление о том, что они не хотят слушать текст приговора. Суд пошел на эти условия, они были удалены из зала заседания и поехали в СИЗО ", - сказала она.

По словам И.Свинаренко, на данный момент судьи зачитали 60 листов приговора.

Напомним, сегодня, 7 апреля, Оболонский районный суд Киева начал оглашать приговор бывшим бойцам "Торнадо".

Как сообщал УНН, в 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийстве и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиоса отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" является неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.