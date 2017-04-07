Екс-бійців “Торнадо” повезли до СІЗО, суд зачитує вирок без обвинувачених
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив зачитувати вирок екс-бійцям “Торнадо” без участі самих обвинувачених, оскільки вони не забажали слухати до кінця текст вироку. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Інна Свинаренко.
“На певній частині (зачитування вироку — ред.) обвинувачені зробили заяву про те, що вони не мають бажання слухати текст вироку. Суд пішов на ці умови, вони були видалені з зали засідання і поїхали до СІЗО”, — сказала вона.
За словами І.Свинаренко, на цей момент судді зачитали 60 листів вироку.
Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, Оболонський районний суд Києва почав оголошувати вирок колишнім бійцям "Торнадо".
Як повідомляв УНН, у 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах, вбивстві та низці інших тяжких злочинів.
6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.
Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.