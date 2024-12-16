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Экс-агент ФБР собирается признать себя виновным, что врал о взятках Байдену от украинской компании Burisma - AP

Экс-агент ФБР собирается признать себя виновным, что врал о взятках Байдену от украинской компании Burisma - AP

Киев  •  УНН

 • 3250 просмотра

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Александр Смирнов готовится признать себя виновным в даче ложных показаний о взятках Байденам от Burisma. По соглашению о признании вины ему грозит от 4 до 6 лет заключения.

В понедельник бывший информатор ФБР Александр Смирнов собирается признать себя виновным в том, что солгал о схеме взяточничества с участием президента Джо Байдена и его сына Хантера, которая стала центральной в республиканском расследовании импичмента в Конгрессе. Об этом пишет Associated Press, передает УНН

Детали

Согласно судебным документам, Александр Смирнов в Лос-Анджелесе признает себя виновным по обвинению в уголовном преступлении в связи с фальшивой историей, а также в уклонении от уплаты налогов, которое вытекает из отдельного обвинения, в котором его обвиняют в сокрытии миллионов долларов дохода.

Смирнов находится за решеткой с момента своего ареста в феврале по обвинению в том, что он сообщил своему куратору из ФБР, что руководители украинской энергетической компании Burisma якобы заплатили президенту Байдену и Хантеру Байдену примерно  по 5 миллионов долларов в 2015 году.

В соответствии с соглашением о признании виновности прокуроры и защита согласились рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

По словам прокуроров, Смирнов работал информатором более десяти лет.  Однако, согласно судебным документам, Смирнов имел лишь рутинные деловые отношения с Burisma. Местное отделение ФБР расследовало эти обвинения и рекомендовало закрыть дело в августе 2020 года, говорится в обвинительных документах.

Никаких доказательств того, что Джо Байден действовал коррумпированно или брал взятки на своей нынешней или предыдущей должности вице-президента, не появилось.

Хотя его личность не была публично известна до предъявления обвинения, заявления Смирнова сыграли важную роль в усилиях республиканцев в Конгрессе по расследованию деятельности президента и его семьи, а также помогли инициировать расследование импичмента Байдена в Палате представителей. До ареста Смирнова республиканцы потребовали от ФБР обнародовать не отредактированный бланк с документами, подтверждающими непроверенные утверждения, хотя и признали, что не могут подтвердить их правдивость.

Ранее сообщалось Александр Смирнов заключил соглашение о признании вины  по делу о фальсификации доказательств против Джо и Хантера Байденов

Напомним

Окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе заключил в тюрьму экс-информатора ФБР Александра Смирнова. 23 февраля он был повторно задержан по обвинению в предоставлении ложных сведений о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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