Экс-абсолютный чемпион мира Головкин стал соперником украинского боксера

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42518 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119043 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129734 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120915 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125181 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128106 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152850 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150958 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140820 просмотра

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Экс-абсолютный чемпион мира Головкин стал соперником украинского боксера

Экс-абсолютный чемпион мира Головкин стал соперником украинского боксера

Киев  •  УНН

 • 15323 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Лидер рейтинга IBF в среднем весе Сергей Деревянченко проведет титульный бой против представителя Казахстана Геннадия Головкина. Об этом Деревянченко анонсировал в своем Instagram, сообщает УНН.

Бой с титулованным 37-летним казахом, который выиграл за карьеру 39 боев из которых 35 досрочно, однажды завершил противостояние ничьей и однажды проиграл - пройдет 5 октября в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".

Победитель боя между Деревянченко и Головкина будет обязан провести первую защиту чемпионского титула за последние полгода после октябрьского боя.

Примечательно, что ранее титулом IBF владел мексиканец Сауль Альварес, но спортсмен отказался от боя с украинцем и потерял пояс.

Напомним, в последнем поединке Деревянченко решением судей победил немецкого боксера Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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