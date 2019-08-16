Экс-абсолютный чемпион мира Головкин стал соперником украинского боксера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Лидер рейтинга IBF в среднем весе Сергей Деревянченко проведет титульный бой против представителя Казахстана Геннадия Головкина. Об этом Деревянченко анонсировал в своем Instagram, сообщает УНН.
Бой с титулованным 37-летним казахом, который выиграл за карьеру 39 боев из которых 35 досрочно, однажды завершил противостояние ничьей и однажды проиграл - пройдет 5 октября в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден".
Победитель боя между Деревянченко и Головкина будет обязан провести первую защиту чемпионского титула за последние полгода после октябрьского боя.
Примечательно, что ранее титулом IBF владел мексиканец Сауль Альварес, но спортсмен отказался от боя с украинцем и потерял пояс.
Напомним, в последнем поединке Деревянченко решением судей победил немецкого боксера Джека Кулкая и стал обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF.