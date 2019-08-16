Екс-абсолютний чемпіон світу Головкін став суперником українського боксера
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Лідер рейтингу IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко проведе титульний бій проти представника Казахстану Геннадія Головкіна. Про це Дерев'янченко анонсував в своєму Instagram, повідомляє УНН.
Бій із титулованим 37-річним казахом, який виграв за кар'єру 39 боїв з яких 35 достроково, одного разу завершив протистояння нічиєю та одного разу програв - пройде 5 жовтня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден".
Переможець бою між Дерев'янченко і Головкіна буде зобов'язаний провести перший захист чемпіонського титулу за останні півроку після жовтневого бою.
Примітно, що раніше титулом IBF володів мексиканець Сауль Альварес, але спортсмен відмовився від бою з українцем і втратив пояс.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Дерев'янченко рішенням суддів переміг німецького боксера Джека Кулкая і став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс IBF.