Екс-абсолютний чемпіон світу Головкін став суперником українського боксера

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Лідер рейтингу IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко проведе титульний бій проти представника Казахстану Геннадія Головкіна. Про це Дерев'янченко анонсував в своєму Instagram, повідомляє УНН.

Бій із титулованим 37-річним казахом, який виграв за кар'єру 39 боїв з яких 35 достроково, одного разу завершив протистояння нічиєю та одного разу програв - пройде 5 жовтня в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден".

Переможець бою між Дерев'янченко і Головкіна буде зобов'язаний провести перший захист чемпіонського титулу за останні півроку після жовтневого бою.

Примітно, що раніше титулом IBF володів мексиканець Сауль Альварес, але спортсмен відмовився від бою з українцем і втратив пояс.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Дерев'янченко рішенням суддів переміг німецького боксера Джека Кулкая і став обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс IBF.

Українські Національні Новини

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