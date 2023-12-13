"еКровь": в Украине заработает информационная система донорства, которая позволит упростить сдачу крови
Киев • УНН
Министерство здравоохранения Украины внедряет систему "еКровь" для автоматизации процессов донорства крови, повышения безопасности и мониторинга, улучшения управления поставками крови в стране.
Благодаря возможностям информационно-коммуникационной системы донорства крови "еКровь" в Украине планируют упростить и упорядочить сдачу крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на систему "еКровь" возложат функции связанные с донорством крови и ее компонентов. Таким образом административные процедуры и производственные процессы в сфере донорства крови и ее компонентов будут функционально автоматизированы.
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В состав системы "еКровь" будут входить функциональные модули и реестры, которые позволят обобщить полную информацию по осуществлению донаций, проведению отдельных видов обследования, планированию и мониторингу.
Обеспечение безопасности и качества донорской крови и компонентов крови - евроинтеграционные обязательства Украины. Возможности системы позволят иметь своевременную и достоверную информацию о потребности крови, а также мониторить запасы крови на национальном и региональном уровнях
Дополнение
В Минздраве отмечают, что в взаимодействии с электронной системой здравоохранения система "еКровь" будет обеспечивать учет и контроль донорства крови и компонентов крови.
Также отмечается, что в составе системы "еКровь" будет функционировать несколько публичных реестров, которые, в частности, разрабатываются на платформе "Дія.Engine".
Кроме этого, постановлением предусмотрено и создание реестра лицензий, который будет передан для ведения и выполнения функций, связанных с лицензированием и осуществлением государственного надзора (контроля) в сфере донорства крови и компонентов крови Государственной службе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Напомним
В перечень медицинских специалистов, которые могут делать трансфузию, то есть переливание донорской крови, добавили 26 специальностей. Ранее переливать кровь, согласно квалификационным характеристикам, имели право только врачи-анестезиологи и врачи-трансфузиологи.
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"еКровь": в Украине заработает информационная система донорства, которая позволит упростить сдачу крови
Министерство здравоохранения Украины внедряет систему "еКровь" для автоматизации процессов донорства крови, повышения безопасности и мониторинга, улучшения управления поставками крови в стране.
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