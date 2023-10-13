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МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові

МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові

Київ • УНН

 • 430158 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. До переліку медичних фахівців, які можуть робити трансфузію, тобто переливання донорської крові, додали 26 спеціальностей. Про це повідомило МОЗ, пише УНН.

Деталі

Раніше переливати кров, згідно з кваліфікаційними характеристиками, мали право лише лікарі-анестезіологи та лікарі-трансфузіологи.

Відтепер, травматологам, комбустіологам, хірургам та багатьом іншим спеціалістам із відповідними навичками не доведеться проходити додаткове навчання з переливання крові.

Це зокрема дозволить широкому переліку лікарів, які боронять країну в лавах Збройних Сил України, використовувати кров та її компоненти для порятунку бійців на передовій. Без зволікань та зайвої бюрократії. Аналогічним чином це працюватиме й у прифронтових госпіталях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Донорську кров дозволять ввозити з-за кордону у разі нагальної потреби - МОЗ

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