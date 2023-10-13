МОЗ розширило перелік фахівців, які можуть проводити переливання донорської крові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. До переліку медичних фахівців, які можуть робити трансфузію, тобто переливання донорської крові, додали 26 спеціальностей. Про це повідомило МОЗ, пише УНН.
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Раніше переливати кров, згідно з кваліфікаційними характеристиками, мали право лише лікарі-анестезіологи та лікарі-трансфузіологи.
Відтепер, травматологам, комбустіологам, хірургам та багатьом іншим спеціалістам із відповідними навичками не доведеться проходити додаткове навчання з переливання крові.
Це зокрема дозволить широкому переліку лікарів, які боронять країну в лавах Збройних Сил України, використовувати кров та її компоненти для порятунку бійців на передовій. Без зволікань та зайвої бюрократії. Аналогічним чином це працюватиме й у прифронтових госпіталях.
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