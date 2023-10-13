Минздрав расширил перечень специалистов, которые могут проводить переливание донорской крови
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В перечень медицинских специалистов, которые могут делать трансфузию, то есть переливание донорской крови, добавили 26 специальностей. Об этом сообщил Минздрав, пишет УНН.
Детали
Ранее переливать кровь, согласно квалификационным характеристикам, имели право только врачи-анестезиологи и врачи-трансфузиологи.
Отныне, травматологам, комбустиологам, хирургам и многим другим специалистам с соответствующими навыками не придется проходить дополнительное обучение по переливанию крови.
Это в частности позволит широкому перечню врачей, которые защищают страну в рядах Вооруженных Сил Украины, использовать кровь и ее компоненты для спасения бойцов на передовой. Без проволочек и лишней бюрократии. Аналогичным образом это будет работать и в прифронтовых госпиталях.
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