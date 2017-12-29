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Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Победа “Нафтогаза Украины” в лондонском арбитраже над “Газпромом” не станет толчком для развития экономики Украины. Об этом в комментарии УНН сообщили эксперты в сфере экономики.

Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже

“Это приятная новость (победа „Нафтогаза“ над „Газпромом“, — ред.), но она не станет толчком для развития экономики Украины. Эта победа улучшит только финансовое состояние этой конкретной компании”, — убежден председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак.

Похожее мнение высказал и Всеволод Степанюк, экс-научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины. По его словам, это больше похоже на ничью, ведь Украине все же придется рассчитаться за потребленный газ.
Кроме того, он обратил внимание на то, что арбитраж, для поддержки своего авторитета, не стал бы принимать решение, которое одна из сторон выполнить не сможет.

“В целом, существует такая практика, что подобные суды для поддержания своего авторитета, не принимают решения, которые не могут быть выполнены. У Украины нет тех 40 млрд долларов штрафа, поэтому арбитраж принимает реальные решения, которые стороны могут выполнить”, — отметил Степанюк.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба, бывший руководитель департамента министерства экономического развития и торговли Украины Евгений Олейников назвал это решение суда победой, хотя и не полноценной. Специалист убежден, что о полной победе говорить не стоит, пока нет решения по транзитному спору.

“2 млрд долларов — не маленькая сумма, это год оплаты транзита, которые мы получаем от „Газпрома“. Кроме того, для начала нужно увидеть решение арбитража в итоговом виде и внимательно его прочитать, потому что у нас еще есть решение АМКУ о том, что „Газпром“ должен заплатить около 3 млрд долларов штрафа за злоупотребление монопольным положением. Это важно не столько в части денег, сколько в части подхода к этому вопросу. Ведь в этом споре решались не только конкретные претензии, но даже в большей степени концептуальные вопросы взаимоотношений „Газпрома“ и „Нафтогаза“ — насколько правильно стороны понимали до этого те или иные нормы”, — отметил Олейников.

По его словам, этот вопрос будет иметь ключевое значение. Поскольку, если арбитраж встал на сторону Украины, то у нас появятся достаточно серьезные рычаги влияния на “Газпром”, если он принял другое решение, то у “Газпрома” есть масса возможностей давить на Украину.

В то же время, экономист подчеркнул, что главный вопрос остается открытым — что будет после 2019 года?

“Ключевой вопрос для будущего газотранспортной системы решается не контрактом с „Газпромом“, а проектом „Северный поток-2“. Руководители „Нафтогаза“ говорили, что потеря транзитных доходов будет серьезным ударом по экономике. Следующий год будет ключевым в этом вопросе”, — подытожил эксперт.

Напомним, “Нафтогаз Украины” выиграл арбитраж в иске против “Газпрома” по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Украинские Национальные Новости

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