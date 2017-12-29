Економісти розповіли про наслідки перемоги „Нафтогазу“ у арбітражі

“Це приємна новина (перемога „Нафтогазу“ над „Газпромом“, — ред.), але вона не стане поштовхом для розвитку економіки України. Ця перемога покращить лише фінансовий стан цієї конкретної компанії”, — переконаний голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак.

Схожу думку висловив й Всеволод Степанюк, екс-науковий співробітник Інституту світової економіки НАН України. За його словами, це, більше схоже на нічию, адже Україні все ж таким доведеться розрахуватися спожитий газ.

Крім того, він звернув увагу на те, що арбітраж, задля підтримки свого авторитету, не став би приймати рішення, яке одна із сторін виконати не зможе.

“Загалом , існує така практика, що подібні суди для підтримки свого авторитету, не приймають рішення, які не можуть бути виконані. В України немає тих 40 млрд доларів штрафу, тому арбітраж приймає реальні рішення, які сторони можуть виконати”, — зазначив Степанюк.

Експерт Економічного дискусійного клубу, колишній керівник департаменту міністерства економічного розвитку і торгівлі України Євген Олейніков назвав це рішення суду перемогою, хоча і не повноцінною. Фахівець переконаний, що про повну перемогу говорити не варто, поки немає рішення за транзитним спором.

“2 млрд доларів — не маленька сума, це рік оплати транзиту, які ми отримуємо від” Газпрому“. Крім того, для початку потрібно побачити рішення арбітражу в підсумковому вигляді і уважно його прочитати, бо у нас ще є рішення АМКУ про те, що “Газпром” повинен заплатити близько 3 млрд доларів штрафу за зловживання монопольним становищем. Це важливо не стільки в частині грошей, скільки в частині підходу до цього питання. Адже в цій суперечці вирішувалися не тільки конкретні претензії, але навіть більшою мірою концептуальні питання взаємовідносин “Газпрому” і “Нафтогазу” — наскільки правильно сторони розуміли до цього ті чи інші норми“, — зазначив Олейніков.

За його словами, це питання буде мати ключове значення. Оскільки, якщо арбітраж став на сторону України, то у нас з’являться досить серйозні важелі впливу на “Газпром”, якщо ж він прийняв інше рішення, то у “Газпрому” є маса можливостей тиснути на Україну.

Водночас, економіст підкреслив, що головне питання залишається відкритим — що буде після 2019 року?

“Ключове питання для майбутнього газотранспортної системи вирішується не контрактом з „Газпромом“, а проектом „Північний потік-2“. Керівники „Нафтогазу“ говорили, що втрата транзитних доходів буде серйозним ударом по економіці. Наступний рік буде ключовим в цьому питанні”, — підсумував експерт.

Нагадаємо, “Нафтогаз України” виграв арбітраж у позові проти “Газпрому” за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.