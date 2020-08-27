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Экономист считает целесообразным увольнение руководителя "Энергоатома" из-за неэффективности

Киев • УНН

 • 19902 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Негативные финансовые результаты НАЭК "Энергоатом" являются основанием для увольнения руководителя предприятия. Об этом в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

Экономист считает целесообразным увольнение руководителя "Энергоатома" из-за неэффективности

"Финансовые результаты любого предприятия, тем более государственного и тем более монополиста - это наиболее важный критерий оценки работы руководства предприятия. Если финансовые результаты отрицательные, тем более для монополии - это не только основание, это прямая причина для увольнения неэффективного руководителя", - говорит Новак.

Отметим, что президентом НАЭК является Петр Котин. Последний декларирует рекордный рост размера заработной платы на фоне ухудшения финансовых показателей НАЭК.

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По мнению Новака, ухудшение финсостояния НАЭК свидетельствует о бездеятельности, которая должна стать предметом увольнения и служебного расследования.

"Для руководителя, который во время ухудшения финансовых результатов предприятия насчитывает себе зарплаты, премии и другие доходные платежи, прямая дорога в отставку. Это как минимум. А как максимум - к служебному расследованию деятельности предприятия за период его (Котина - ред.) руководства", - добавил эксперт.

Напомним, чистый убыток "Энергоатома" в первом полугодии 2020 года составляет 2,65 млрд грн против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Общие же финансовые потери госкомпании достигли 10 млрд грн.

В то же время в апреле Котин, который руководит "Энергоатомом" с марта, задекларировал зарплату в размере 125,9 тыс. грн, а в мае - 296 тыс. грн.

На системную коррупцию в "Энергоатоме" указал депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

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