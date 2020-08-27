Економіст вважає доцільним звільнення керівника “Енергоатому” через неефективність
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Негативні фінансові результати НАЕК "Енергоатом" є підставою для звільнення керівника підприємства. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.
“Фінансові результати будь-якого підприємства, тим більше державного і тим більше монополіста — це є найбільш важливий критерій оцінки роботи керівництва підприємства. Якщо фінансові результати негативні, тим більше для монополії — це не тільки підстава, це пряма причина для звільнення неефективного керівника”, — каже Новак.
Зазначимо, що президентом НАЕК є Петро Котін. Останній декларує рекордне зростання розміру заробітної плати на тлі погіршення фінансових показників НАЕК.
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На переконання Новака, погіршення фінстану НАЕК свідчить про бездіяльність, яка має стати предметом звільнення і службового розслідування.
“Для керівника, який в час погіршення фінансових результатів підприємства нараховує собі зарплати, премії і інші доходні платежі, пряма дорога у відставку. Це як мінімум. А як максимум — до службового розслідування діяльності підприємства за період його (Котіна — ред.) керівництва”, — додав експерт.
Нагадаємо, чистий збиток “Енергоатому” у першому півріччі 2020 року становить 2,65 млрд грн проти 1,11 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. Загальні ж фінансові втрати держкомпанії сягнули 10 млрд грн.
Водночас у квітні Котін, який керує “Енергоатомом” з березня, задекларував зарплату у розмірі 125,9 тис. грн, а у травні — 296 тис. грн.
На системну корупцію в “Енергоатомі” вказав депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин.