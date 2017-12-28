Экономист оценил законопроекты о биткоинах

Он отметил, что прежде чем подавать проекты ЗУ об урегулировании криптовалютного рынка, нужно изучить опыт других стран.

"Рыбалка (нардеп от "Радикальной партии" - ред.) подал законопроект об узаконивании биткоинов. Если во всем мире ни одно государство не взяло их в качестве государственных резервов, то это же о чем-то говорит? Например, о том, что страны, имеющие качественное денежное обращение и работают на рост экономики, а не уничтожения, как у нас, не признают биткоины. Наши "бравые регуляторы" даже не достигли управления денежными инструментами уровня цивилизованных стран, а посягают на нечто эфемерное", - отметил экономист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты не будут голосовать за "криптовалюту" Рыбалки

Цивилизованные страны мира не спешат привлекать биткоины к национальным резервом. Кроме того, стоит под вопросом проблема безопасности электронной валюты. Также известны случаи злоупотреблений, когда криптовалюта майнят с чужих компьютеров, отметил Пилипчук.

"... можно заслать вирус на компьютеры любых граждан, не причастных к этому, и использовать их мощности для того, чтобы майнить биткоины. А потом владельцу компьютера, не задействованного в схеме, приходит счет за оплату электроэнергии, в три раза больше, чем до этого. Так было в отечественной Академии наук. К кому претензии? Как выявить владельца фермы? Какая ответственность за это предусмотрена гражданским, административным, уголовным законодательством? Ответить никто не может, а Сергей Рыбалка уже стремится "ловить рыбу" на этом", - сказал он.

Пилипчук предположил, что Рыбалка и другие законодатели, которые стремятся узаконить рынок криптовалют, не беспокоятся о своей репутации.

"Они не понимают, что биткоины - это международная афера, которая обберет украинцев, бюджет и валютный рынок? Так чем же они руководствовались - абсолютной тупостью, профнепригодностью, целенаправленными действиями на обкрадывания украинцев или банальными взятками? Ведь они жертвуют своей репутацией. Выгоды для экономики Украины в этом я не вижу никакой. Только для тех, кто майнит и пропагандирует биткоины", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансист Найман предостерег Украину от подражания российского сценария легализации криптовалют

Экономист призвал сознательных украинцев не участвовать в процессе зарабатывания на биткоинах.

"Со временем система биткоинов лопнет, как мыльный пузырь. Еще раз - это нереальная валюта, она не определена никаким международным или национальным законодательством, за ее выпуском нет никакого контроля и границ. За нарушение прав и правил, установленных самими владельцами, не предусмотрено никаких реальных наказаний и отсутствуют институты, которые бы взяли к своему рассмотрению споры между вкладчиками своих сбережений и владельцами криптовалют. На этом конец", - предостерег он.

Напомним, в парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по регулированию рынка криптовалют. В НБУ их назвали преждевременными и несовершенными.

Один из докуметов подготовил нардеп Сергей Рыбалка. В авторский коллектив законопроекта "О стимулировании рынка криптовалют и ее производных" он включил свою девушку Анастасию Байбородину.

Вместе с тем, эксперты Bitcoin Foundation назвали документ "радикала" бессмысленным и популистским.

По данным СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.