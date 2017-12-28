Економіст оцінив законопроекти про біткоіни

Він зазначив, що перш ніж подавати проекти ЗУ про врегулювання криптовалютного ринку, потрібно вивчити досвід інших країн.

"Рибалка (нардеп від “Радикальної партії” - ред.) подав законопроект про узаконення біткоінів. Якщо у всьому світі жодна держава не взяла їх в якості державних резервів, то це ж про щось говорить? Наприклад, про те що країни, що мають якісний грошовий обіг та працюють на зростання економіки, а не нищення, як у нас, не визнають біткоіни. Наші "браві регулятори" навіть не досягли управління грошовими інструментами рівня цивілізованих країн, а зазіхають на щось ефемерне", - зазначив економіст.

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Цивілізовані країни світу не поспішають долучати біткоін до національних резервів. Крім того, стоїть під сумнівом питання безпечності електронної валюти. Також відомі випадки зловживань, коли криптовалюту майнять з чужих комп’ютерів, зазначив Пилипчук.

"...можна заслати вірус на комп’ютери будь-яких громадян, які не причетні до цього, і використовувати їх потужності для того, щоб майнити біткоін. А потім власнику комп’ютера, не задіяному в схемі, приходить рахунок за оплату електроенергії, втричі більший, ніж до цього. Так було у вітчизняній Академії наук. До кого претензії? Як виявити власника ферми? Яка відповідальність за це передбачена цивільним, адміністративним, кримінальним законодавством? Відповісти ніхто не може, а Сергій Рибалка вже прагне "ловити рибу" на тому", - сказав він.

Пилипчук припустив, що Рибалка та інші законотворці, які прагнуть узаконити ринок криптовалюти, не переймаються своєю репутацією.

"Вони не розуміють, що біткоін – це міжнародна афера, яке оббере українців, бюджет і валютний ринок? Так чим же вони керувалися – абсолютною тупістю, профнепридатністю, цілеспрямованими діями на обкрадання українців чи банальними хабарями? Адже вони жертвують своєю репутацією. Вигоди для економіки України в цьому я не вбачаю жодної. Лише для тих, хто майнує і пропагує біткоіни", - сказав він.

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Економіст закликав свідомих українців не брати участі у процесі заробляння на біткоінах.

"З часом система біткоінів лусне, як бульбашка. Ще раз – це нереальна валюта, вона не визначена ніяким міжнародним або державним законодавством, за її випуском немає ніякого контролю і меж. За порушення прав і правил, встановлених самими власниками, не передбачено ніяких реальних покарань і відсутні інституції, які б взяли до свого розгляду спори між вкладниками своїх збережень і власниками криптовалюти. На тому кінець", - застеріг він.

Нагадаємо, у парламенті вже зареєстровано декілька законопроектів щодо регулювання ринку криптовалют. У НБУ їх назвали передчасними і недосконалими.

Один із докуметів підготував нардеп Сергій Рибалка. До авторського колективу законопроекту “Про стимулювання ринку криптовалют та її похідних” він включив свою дівчину Анастасію Байбородіну.

Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” безглуздим і популістським.

За даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) взагалі “списаний” у російських чиновників.