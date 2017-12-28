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Економіст оцінив законопроекти про біткоіни

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Біткоін – це міжнародна афера, яка оббере українців, бюджет і валютний ринок країни. Таку думку в інтерв'ю виданню "Апостроф" висловив економіст, депутат кількох попередніх скликань Володимир Пилипчук, пише УНН.

Економіст оцінив законопроекти про біткоіни

Він зазначив, що перш ніж подавати проекти ЗУ про врегулювання криптовалютного ринку, потрібно вивчити досвід інших країн.

"Рибалка (нардеп від “Радикальної партії” - ред.) подав законопроект про узаконення біткоінів. Якщо у всьому світі жодна держава не взяла їх в якості державних резервів, то це ж про щось говорить? Наприклад, про те що країни, що мають якісний грошовий обіг та працюють на зростання економіки, а не нищення, як у нас, не визнають біткоіни. Наші "браві регулятори" навіть не досягли управління грошовими інструментами рівня цивілізованих країн, а зазіхають на щось ефемерне", - зазначив економіст.

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Цивілізовані країни світу не поспішають долучати біткоін до національних резервів. Крім того, стоїть під сумнівом питання безпечності електронної валюти. Також відомі випадки зловживань, коли криптовалюту майнять з чужих комп’ютерів, зазначив Пилипчук.

"...можна заслати вірус на комп’ютери будь-яких громадян, які не причетні до цього, і використовувати їх потужності для того, щоб майнити біткоін. А потім власнику комп’ютера, не задіяному в схемі, приходить рахунок за оплату електроенергії, втричі більший, ніж до цього. Так було у вітчизняній Академії наук. До кого претензії? Як виявити власника ферми? Яка відповідальність за це передбачена цивільним, адміністративним, кримінальним законодавством? Відповісти ніхто не може, а Сергій Рибалка вже прагне "ловити рибу" на тому", - сказав він.

Пилипчук припустив, що Рибалка та інші законотворці, які прагнуть узаконити ринок криптовалюти, не переймаються своєю репутацією.

"Вони не розуміють, що біткоін – це міжнародна афера, яке оббере українців, бюджет і валютний ринок? Так чим же вони керувалися – абсолютною тупістю, профнепридатністю, цілеспрямованими діями на обкрадання українців чи банальними хабарями? Адже вони жертвують своєю репутацією. Вигоди для економіки України в цьому я не вбачаю жодної. Лише для тих, хто майнує і пропагує біткоіни", - сказав він.

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Економіст закликав свідомих українців не брати участі у процесі заробляння на біткоінах.

"З часом система біткоінів лусне, як бульбашка. Ще раз – це нереальна валюта, вона не визначена ніяким міжнародним або державним законодавством, за її випуском немає ніякого контролю і меж. За порушення прав і правил, встановлених самими власниками, не передбачено ніяких реальних покарань і відсутні інституції, які б взяли до свого розгляду спори між вкладниками своїх збережень і власниками криптовалюти. На тому кінець", - застеріг він.

Нагадаємо, у парламенті вже зареєстровано декілька законопроектів щодо регулювання ринку криптовалют. У НБУ їх назвали передчасними і недосконалими.

Один із докуметів підготував нардеп Сергій Рибалка. До авторського колективу законопроекту “Про стимулювання ринку криптовалют та її похідних” він включив свою дівчину  Анастасію Байбородіну.

Разом з тим, експерти Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” безглуздим і популістським.

За даними ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) взагалі “списаний” у російських чиновників.

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