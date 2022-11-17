Экономику после войны будут восстанавливать благодаря малому и среднему бизнесу – Шмыгаль

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"Мы понимаем, что промышленность подверглась мощному удару. Разрушены крупнейшие предприятия, наши гиганты: ММК имени Ильича, Азовсталь, Авдеевский коксохимический завод, объединение "Азот" в Северодонецке и другие", – сказал Шмыгаль.

По его словам, восстановить все эти предприятия за полгода-год не получится.

"Нужно будет делать большую работу. Упор нужно будет делать на малый и средний бизнес, на новые направления, новые сферы для Украины, несмотря на возобновление металлообрабатывающего и сталелитейного производства", – рассказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что после войны правительство Украины хочет уменьшить роль государства в экономике.