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Экономику после войны будут восстанавливать благодаря малому и среднему бизнесу – Шмыгаль

Экономику после войны будут восстанавливать благодаря малому и среднему бизнесу – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 334191 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Поскольку не получится быстро отстроить крупнейшие предприятия, которые разрушила россия, экономику Украины будут восстанавливать благодаря малому и среднему бизнесу. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на Киевском международном экономическом форуме, передает УНН.

Цитата

"Мы понимаем, что промышленность подверглась мощному удару. Разрушены крупнейшие предприятия, наши гиганты: ММК имени Ильича, Азовсталь, Авдеевский коксохимический завод, объединение "Азот" в Северодонецке и другие", – сказал Шмыгаль.

По его словам, восстановить все эти предприятия за полгода-год не получится.

"Нужно будет делать большую работу. Упор нужно будет делать на малый и средний бизнес, на новые направления, новые сферы для Украины, несмотря на возобновление металлообрабатывающего и сталелитейного производства", – рассказал Шмыгаль.

Напомним

Ранее Денис Шмыгаль сообщал, что после войны правительство Украины хочет уменьшить роль государства в экономике.

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