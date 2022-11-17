Економіку після війни відновлюватимуть завдяки малому та середньому бізнесу – Шмигаль

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"Ми розуміємо, що промисловість зазнала потужного удару. Зруйновано найбільші підприємства, наші гіганти: ММК імені Ілліча, Азовсталь, Авдіївський коксохімічний завод, об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку та інші", – сказав Шмигаль.

За його словами, відновити всі ці підприємства за пів року-рік не вийде.

"Потрібно буде робити велику роботу. Наголос треба буде робити на малий та середній бізнес, на нові напрямки, нові сфери для України, попри відновлення металообробного і сталеливарного виробництва", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що після війни уряд України хоче зменшити роль держави в економіці.