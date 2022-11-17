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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Економіку після війни відновлюватимуть завдяки малому та середньому бізнесу – Шмигаль

Економіку після війни відновлюватимуть завдяки малому та середньому бізнесу – Шмигаль

Київ • УНН

 • 334192 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Оскільки не вийде швидко відбудувати найбільші підприємства, які зруйнувала росія, економіку України відновлюватимуть завдяки малому та середньому бізнесу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає УНН.

Цитата

"Ми розуміємо, що промисловість зазнала потужного удару. Зруйновано найбільші підприємства, наші гіганти: ММК імені Ілліча, Азовсталь, Авдіївський коксохімічний завод, об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку та інші", – сказав Шмигаль.

За його словами, відновити всі ці підприємства за пів року-рік не вийде.

"Потрібно буде робити велику роботу. Наголос треба буде робити на малий та середній бізнес, на нові напрямки, нові сфери для України, попри відновлення металообробного і сталеливарного виробництва", – розповів Шмигаль.

Нагадаємо

Раніше Денис Шмигаль повідомляв, що після війни уряд України хоче зменшити роль держави в економіці.

Українські Національні Новини

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