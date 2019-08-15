Экономика Украины растет на фоне европейской – Bloomberg

Так, согласно изданию, темпы роста экономики Украины оказались неожиданно быстрыми. Всемирный банк предупредил, что если бы рост не превысил темпы последних лет, потребовалось бы полвека, чтобы поднять доход до уровня соседней Польши, которая процветала с момента вступления в Европейский Союз.

Президент Владимир Зеленский, получивший контроль над парламентом в прошлом месяце, нацелен на расширение на 5% и более в ближайшие годы. План реформ вселяет оптимизм среди инвесторов и сделал гривну лучшей валютой в этом году, пишет издание.

"Первые признаки обнадеживают", - сказал инвестиционный директор Aberdeen Asset Management PLC в Лондоне Виктор Сабо, который помогает управлять долговым обязательствам развивающихся рынков. Компания владеет крупным пакетом украинских бондов. Aberdeen владеет крупным пакетом украинских облигаций.

Сабо ожидает, что "смелая" новая программа с Международным валютным фондом будет согласована после того, как в следующем месяце будет сформировано новое правительство, хотя и говорит, что пересмотр неясной судебной системы в стране имеет жизненно важное значение для успеха нового президента.

По данным регулярного опроса, проведенного центральным банком, местные предприятия также испытывают энтузиазм и теперь видят более благоприятные перспективы для экономики. Но поднять рост на длительный период будет нелегко, сказано в статье.

Для специалиста по долговым инвестициям на развивающихся рынках в JPMorgan Asset Management, важными факторами в повышении темпов роста являются низкая инфляция, предусмотрительная денежно-кредитная и фискальная политика и стабильная правовая база - вопросы, которые пообещал решить Зеленский.

"Устойчивое ускорение роста ВВП Украины остается проблемой", - сказал он.

Как сообщал УНН, согласно данным Госстата, экономика Украины показала рост во II квартале этого года на 4,6% по сравнению с 2018-м.