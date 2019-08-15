Економіка України зростає на тлі європейської - Bloomberg

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Згідно з показниками поточного тижня, було зафіксовано економічне зростання в Україні за минулий квартал, навіть незважаючи на те, що на більшій частині континенту позначилася напруженість в торгових відносинах між США і Китаєм і глобальне уповільнення економічного зростання, пише Bloomberg, передає УНН.