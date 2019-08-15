Економіка України зростає на тлі європейської - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Згідно з показниками поточного тижня, було зафіксовано економічне зростання в Україні за минулий квартал, навіть незважаючи на те, що на більшій частині континенту позначилася напруженість в торгових відносинах між США і Китаєм і глобальне уповільнення економічного зростання, пише Bloomberg, передає УНН.
Так, відповідно до видання, темпи зростання економіки України виявилися несподівано швидкими. Всесвітній банк попередив, що якщо б зростання не перевищило темпи останніх років, треба було б півстоліття, щоб підняти дохід до рівня сусідньої Польщі, яка процвітала з моменту вступу в Європейський Союз.
Президент Володимир Зеленський, який отримав контроль над парламентом минулого місяця, націлений на розширення на 5% і більше в найближчі роки. План реформ вселяє оптимізм серед інвесторів і зробив гривню кращої валютою в цьому році, пише видання.
"Перші ознаки обнадіюють", - сказав інвестиційний директор Aberdeen Asset Management PLC в Лондоні Віктор Сабо, який допомагає керувати борговими зобов'язаннями ринків, що розвиваються. Компанія володіє великим пакетом українських бондів. Aberdeen володіє великим пакетом українських облігацій.
Сабо очікує, що "смілива" нова програма з Міжнародним валютним фондом буде узгоджена після того, як в наступному місяці буде сформовано новий уряд, хоча і говорить, що перегляд неясною судової системи в країні має життєво важливе значення для успіху нового президента.
За даними регулярного опитування, проведеного центральним банком, місцеві підприємства також відчувають ентузіазм і тепер бачать більш сприятливі перспективи для економіки. Але підняти зростання на тривалий період буде нелегко, сказано в статті.
Для фахівця з боргових інвестицій на ринках, що розвиваються в JPMorgan Asset Management, важливими факторами в підвищенні темпів зростання є низька інфляція, передбачлива грошово-кредитна і фіскальна політика і стабільна правова база - питання, які пообіцяв вирішити Зеленський.
"Стале прискорення зростання ВВП України залишається проблемою", - сказав він.
Як повідомляв УНН, згідно з даними Держстату, економіка України показала зростання в II кварталі цього року на 4,6% в порівнянні з 2018-м.