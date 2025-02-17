Экономика Украины растет медленнее: что стало причиной замедления до 1,5%

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В январе 2025 года ВВП Украины вырос на 1,5% против 1,7% в декабре 2024 года. Рост поддерживают строительство, промышленность и торговля, но экспорт и добывающая отрасль показывают спад.

Рост ВВП Украины в январе замедлился до 1,5% против 1,7% месяцем ранее, экономический рост поддерживают строительство, промышленность и торговля, сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

В январе 2025 года украинская экономика выросла на 1,5%. Драйверами роста остаются строительная отрасль, перерабатывающая промышленность, а также внутренняя торговля

- сообщил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

«Замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров. Ключевыми факторами роста стали: восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении», - рассказал Соболев.

Как указали в Минэкономики, в январе перерабатывающая отрасль, внутренняя торговля и строительство продолжали демонстрировать положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и на транспорте. «Причины - остановка работы шахт в Донецкой области, которые размещены на линии соприкосновения. Также наблюдались сбои в поставках электроэнергии из-за массированных ракетных атак», - указали в Минэкономики.

Дополнение

В декабре 2024 года, по данным Минэкономики, рост ВВП оценивается на уровне 1,7%.

Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года - 2,7% в год.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина
donetskДонецк

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