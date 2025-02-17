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15 березня, 19:03 • 119338 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178521 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144424 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136368 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116038 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107245 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102712 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Економіка України зростає повільніше: що стало причиною уповільнення до 1,5%

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У січні 2025 року ВВП України зріс на 1,5% проти 1,7% у грудні 2024. Зростання підтримують будівництво, промисловість та торгівля, але експорт та видобувна галузь показують спад.

Ріст ВВП України у січні уповільнився до 1,5% проти 1,7% місяцем раніше, економічне зростання підтримують будівництво, промисловість та торгівля, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля

- повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

"Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. Також високими лишались закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, а це своєю чергою стимулювало збільшення виробництва у машинобудуванні", - розповів Соболев.

Як вказали у Мінекономіки, у січні переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті. "Причини - зупинка роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки", - вказали у Мінекономіки.

Доповнення

У грудні 2024 року, за даними Мінекономіки, зростання ВВП оцінюється на рівні 1,7%.

Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року - 2,7% за рік.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
ukrainaУкраїна
donetskДонецьк

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