Економіка України зростає повільніше: що стало причиною уповільнення до 1,5%

Ріст ВВП України у січні уповільнився до 1,5% проти 1,7% місяцем раніше, економічне зростання підтримують будівництво, промисловість та торгівля, повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

У січні 2025 року українська економіка виросла на 1,5%. Драйверами зростання залишаються будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля - повідомив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

"Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали: відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла. Також високими лишались закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, а це своєю чергою стимулювало збільшення виробництва у машинобудуванні", - розповів Соболев.

Як вказали у Мінекономіки, у січні переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті. "Причини - зупинка роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки", - вказали у Мінекономіки.

Доповнення

У грудні 2024 року, за даними Мінекономіки, зростання ВВП оцінюється на рівні 1,7%.

Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року - 2,7% за рік.