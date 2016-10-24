Экологическая инспекция не проверяла строительство "Евро фармы" под Киевом

"Государственной экологической инспекцией в Киевской области проверка относительно того, что строится на земельных участках по указанным кадастровыми номерами в с. Петровское, не проводилась", - сообщили в инспекции.

Напомним, как сообщал УНН, в "Свободе" пообещали выяснить, что и на каких основаниях "Евро Фарма" строит под Киевом.

Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане.