Экологическая инспекция не проверяла строительство "Евро фармы" под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Иностранная компания ООО "Евро Фарм Интернешнл" в с. Петровское Киево-Святошинского района Киевской области получила в частную собственность земельный участок в 4 га, где начала строительство химико-фармацевтического предприятия. При этом, в Киево-Святошинской райадминистрации не нашли ни одного документа по этой компании. Как оказалось, законность упомянутого строительства в прокуратуре не проверяли. Аналогичная ситуация с Госэкоинспекцией. Об этом УНН сообщили в Государственной экологической инспекции и Киевской области.
"Государственной экологической инспекцией в Киевской области проверка относительно того, что строится на земельных участках по указанным кадастровыми номерами в с. Петровское, не проводилась", - сообщили в инспекции.
Напомним, как сообщал УНН, в "Свободе" пообещали выяснить, что и на каких основаниях "Евро Фарма" строит под Киевом.
Также напомним, под Киевом может появиться химпроизводство, против которого выступали боярчане.