Екологічна інспекція не перевіряла будівництво “Євро фарми” під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Іноземна компанія ТОВ “ЄВРО ФАРМА ІНТЕРНЕШНЛ” у с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області отримала у приватну власність земельну ділянку у 4 га, де розпочала будівництво хіміко-фармацевтичного підприємства. При цьому, у Києво-Святошинській райадміністрації не знайшли жодного документу щодо цієї компанії. Як виявилося, законність згаданого будівництва у прокуратурі не перевіряли. Аналогічна ситуація із Держекоінспекцією. Про це УНН повідомили у Державні екологічній інспекції і Київської області.
“Державною екологічною інспекцією у Київській області перевірка стосовно того, що будується на земельних ділянках за вказаними кадастровими номерами в с. Петрівське, не проводилась”, — повідомили в інспекції.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у “Свободі” пообіцяли з’ясувати, що та на яких підставах “Євро Фарма” будує під Києвом.
Також нагадаємо, під Києвом може з’явитися хімвиробництво, проти якого виступали боярчани.