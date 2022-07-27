"Ничего общего со свободой медиа": Кулеба призвал Запад закрыть российские СМИ

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"российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой – искривить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", – написал Кулеба.

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої — викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что жизнь каждого российского пропагандиста закончится за решеткой.

Российские пропагандисты заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах.