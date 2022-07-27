"Нічого спільного зі свободою медіа": Кулеба закликав Захід закрити російські ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу закрити російські державні ЗМІ, а не намагатися їх "перекричати". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter дипломата.
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"російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої – викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", – написав Кулеба.
Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої — викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2022
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що життя кожного російського пропагандиста закінчиться за ґратами.
Російські пропагандисти змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах.