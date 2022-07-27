"Нічого спільного зі свободою медіа": Кулеба закликав Захід закрити російські ЗМІ

Цитата



"російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої – викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх", – написав Кулеба.

Російські державні ЗМІ не є альтернативною точкою зору і не мають нічого спільного зі свободою медіа. Це державна пропаганда, єдина мета якої — викривити реальність, зруйнувати демократію та знищити свободу слова. Не намагайтеся їх перекричати, просто закрийте їх.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що життя кожного російського пропагандиста закінчиться за ґратами.

Російські пропагандисти змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах.