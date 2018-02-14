ЕASTERN BEVERAGE TRADING представляет обновленные настойки ТМ "Природная Коллекция"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74604 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89095 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91716 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110160 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101280 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104954 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111927 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134485 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ЕASTERN BEVERAGE TRADING представляет обновленные настойки ТМ "Природная Коллекция"

ЕASTERN BEVERAGE TRADING представляет обновленные настойки ТМ "Природная Коллекция"

Киев  •  УНН

 • 13961 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Компания Eastern Beverage Trading, один из ведущих производителей алкогольного рынка, представила потребителям новую линейку напитков на основе природных ингредиентов, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.

ТМ "Природная Коллекция" собрала в себе самые популярные народные рецепты, среди которых даже легендарная настойка из травы зубровки, отмечает производитель.

"Душистые настои трав, березовые почки, мед, перец и клюква имеют невероятные целебные свойства и несут в себе неисчерпаемую энергию природы. Благодаря исключительно натуральным ингредиентам и прочности 35% об., настойки имеют гармоничный свежий аромат и мягкий вкус. А использование высококачественного спирта "Люкс" и чистейшей воды обеспечивает высокое качество продукта и легкое пробуждение утром", - говорится в релизе.

Коллекция напитков представлена ​​настойками:

"Естественная Коллекция "На березовых почках"- настойка изготовлена ​​на основе зернового спирта "Люкс" с добавлением ароматных спиртов, настоянных на березовых почках и целебных травах зверобоя и тмина. Главные черты этого напитка - ненавязчивый легкий аромат и тонкая палитра медовой тональности.

"Естественная Коллекция "На березовых почках перцовая с медом"- украинская традиционная горькая настойка, создана по оригинальной рецептуре с добавлением меда и красного перца. Стручковый красный перец можно увидеть внутри бутылки, а наличие в составе эфирного лимонного масла делает "огненный" перцовый вкус более мягким и приятным.

"Естественная Коллекция "Клюква" - настойка на основе зернового спирта "Люкс" с ярким ароматом сочной клюквы. Настой из спелой под теплым украинским солнцем красной ягоды клюквы дарит напитку особую изысканность, нежный аромат и легкий привкус.

"Естественная Коллекция "Традиционная Зубровка" - горькая настойка на основе высококачественного спирта класса "Люкс"  и легендарной травы зубровки. Традиционная зубровка от ТМ "Природная Коллекция" не оставит равнодушными настоящих ценителей травяных настоек, ведь непринужденный аромат душистых трав дарит настоящую мягкость и ощущение гармонии с природой.

Напомним, как сообщал УНН, водочные бренды Eastern Beverage Trading (Medoff) будут представлять Украину на всемирной выставке алкоголя ProWein 2018 в Дюссельдорфе, который состоится в марте.

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