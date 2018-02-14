ЕASTERN BEVERAGE TRADING представляет обновленные настойки ТМ "Природная Коллекция"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Компания Eastern Beverage Trading, один из ведущих производителей алкогольного рынка, представила потребителям новую линейку напитков на основе природных ингредиентов, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.
ТМ "Природная Коллекция" собрала в себе самые популярные народные рецепты, среди которых даже легендарная настойка из травы зубровки, отмечает производитель.
"Душистые настои трав, березовые почки, мед, перец и клюква имеют невероятные целебные свойства и несут в себе неисчерпаемую энергию природы. Благодаря исключительно натуральным ингредиентам и прочности 35% об., настойки имеют гармоничный свежий аромат и мягкий вкус. А использование высококачественного спирта "Люкс" и чистейшей воды обеспечивает высокое качество продукта и легкое пробуждение утром", - говорится в релизе.
Коллекция напитков представлена настойками:
"Естественная Коллекция "На березовых почках"- настойка изготовлена на основе зернового спирта "Люкс" с добавлением ароматных спиртов, настоянных на березовых почках и целебных травах зверобоя и тмина. Главные черты этого напитка - ненавязчивый легкий аромат и тонкая палитра медовой тональности.
"Естественная Коллекция "На березовых почках перцовая с медом"- украинская традиционная горькая настойка, создана по оригинальной рецептуре с добавлением меда и красного перца. Стручковый красный перец можно увидеть внутри бутылки, а наличие в составе эфирного лимонного масла делает "огненный" перцовый вкус более мягким и приятным.
"Естественная Коллекция "Клюква" - настойка на основе зернового спирта "Люкс" с ярким ароматом сочной клюквы. Настой из спелой под теплым украинским солнцем красной ягоды клюквы дарит напитку особую изысканность, нежный аромат и легкий привкус.
"Естественная Коллекция "Традиционная Зубровка" - горькая настойка на основе высококачественного спирта класса "Люкс" и легендарной травы зубровки. Традиционная зубровка от ТМ "Природная Коллекция" не оставит равнодушными настоящих ценителей травяных настоек, ведь непринужденный аромат душистых трав дарит настоящую мягкость и ощущение гармонии с природой.
Напомним, как сообщал УНН, водочные бренды Eastern Beverage Trading (Medoff) будут представлять Украину на всемирной выставке алкоголя ProWein 2018 в Дюссельдорфе, который состоится в марте.