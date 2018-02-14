ЕASTERN BEVERAGE TRADING представляє оновлені настоянки ТМ “Природна Колекція”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Компанія Eastern Beverage Trading, один з провідних виробників алкогольного ринку, представила споживачам нову лінійку напоїв на основі природних інгредієнтів, передає УНН із посиланням на прес-реліз компанії.
ТМ “Природна Колекція” зібрала в собі найпопулярніші народні рецепти, серед яких, навіть, легендарна настоянка з трави зубрівки, зазначає виробник.
“Запашні настої трав, березові бруньки, мед, перець та журавлина мають неймовірні цілющі властивості і несуть в собі невичерпну енергію природи. Завдяки виключно натуральним інгредієнтам та міцності 35% об., настоянки мають гармонійний свіжий аромат і м’який смак. А використання високоякісного спирту „Люкс“ та найчистішої води забезпечує високу якість продукту і легке пробудження зранку”, — йдеться у релізі.
Колекція напоїв представлена настоянками:
“Природна Колекція “На березових бруньках” — настоянка виготовлена на основі зернового спирту “Люкс” з додаванням ароматних спиртів, настояних на березових бруньках та цілющих травах звіробою і кмину. Головні риси цього напою — ненав’язливий легкий аромат та тонка палітра медової тональності.
“Природна Колекція “На березових бруньках перцева з медом” — українська традиційна гірка настоянка, створена за оригінальною рецептурою з додаванням меду та червоного перцю. Стручковий червоний перець можна побачити всередині пляшки, а наявність у складі ефірної лимонної олії робить “вогненний” перцевий смак більш м’яким та приємним.
“Природна Колекція “Журавлина” — настоянка на основі зернового спирту Люкс з яскравим ароматом соковитої журавлини. Настій зі стиглої під теплим українським сонцем червоної ягоди журавлини дарує напою особливу вишуканість, ніжний аромат та легкий післясмак.
“Природна Колекція “Традиційна Зубрівка” — гірка настоянка на основі високоякісного спирту класу “Люкс” та легендарної трави зубрівки. Традиційна зубрівка від ТМ “Природна Колекція” не залишить байдужими справжніх цінителів трав’яних настоянок, адже невимушений аромат духмяних трав дарує справжню м’якість та відчуття гармонії з природою.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, горілчані бренди Eastern Beverage Trading (Medoff) представлятимуть Україну на всесвітній виставці алкоголю ProWein 2018 у Дюссельдорфі, що відбудеться у березні.