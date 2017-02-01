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Э.Макрон имеет наибольшие шансы победить на выборах во Франции - СМИ

Э.Макрон имеет наибольшие шансы победить на выборах во Франции - СМИ

Киев • УНН

 • 10526 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Центрист Эммануэль Макрон имеет наибольшие шансы победить на выборах президента во Франции, так как его главный соперник Франсуа Фийон может не попасть во второй тур. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Как отмечается, опрос, проведенный 30 января на заказ издания Les Echos, показал, что в первом туре выборов президента больше всех получила Марин Ле Пен. Ее рейтинг вырос на 3 пункта и достиг 26-27%.

По информации опроса, рейтинг Э.Макрона вырос на один пункт и теперь составляет 22-23%.

Отмечается, что рейтинг Франсуа Фийона упал на 6 пунктов, до 19-20%. Опрос был проведен после того, как против его жены начали расследование о хищении около 500 тыс. евро.

Поэтому, как прогнозирует опрос, Ф.Фийон может не попасть во второй тур выборов.

Отмечается, что опрос также прогнозирует, что при попадании во второй тур Э.Макрон и М.Ле Пен, первый должен победить с результатом в 65% голосов. В случае попадания во второй тур Ф.Фийона и М.Ле Пен, лидер республиканцев также победит, но его результат составит 59%.

Как сообщал УНН, 27 ноября 2016 г., в соответствии с первым данными по итогам второго тура праймериз во Франции, бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон лидирует с 69,5% голосов.

Напомним, 25 января 2017 года французская прокуратура начала расследование в отношении Пенелопы Фийон, жены кандидата в президенты страны Франсуа Фийона.

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