Е.Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах у Франції - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Центрист Еммануель Макрон має найбільші шанси перемогти на виборах президента у Франції, тому що його головний суперник Франсуа Фійон може не потрапити до другого туру. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначається, опитування, проведене 30 січня на замовлення видання Les Echos, показало, що в першому турі виборів президента найбільше отримала Марін Ле Пен. Її рейтинг зріс на 3 пункти і досяг 26-27%.
За інформацією опитування, рейтинг Е.Макрона зріс на один пункт і тепер становить 22-23%.
Наголошується, що рейтинг Франсуа Фійона впав на 6 пунктів, до 19-20%. Опитування було проведене після того, як проти його дружини розпочали розслідування про розкрадання близько 500 тисяч євро.
Тому, як прогнозує опитування, Ф.Фійон може не потрапити у другий тур виборів.
Зазначається, що опитування також прогнозує, що при попаданні до другого туру Е.Макрона і М.Ле Пен, перший повинен перемогти з результатом у 65% голосів. У разі потрапляння до другого туру Ф.Фійона і М.Ле Пен, лідер республіканців також переможе, але його результат складе 59%.
Як повідомляв УНН, 27 листопада 2016 року, відповідно до перших данних з підсумків другого туру праймеріз у Франції, колишній прем’єр-міністр країни Франсуа Фійон лідирує з 69,5% голосів.
Нагадаємо, 25 січня 2017 року, французька прокуратура почала розслідування щодо Пенелопи Фійон, дружини кандидата в президенти країни Франсуа Фійона.