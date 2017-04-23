Дзюдоистка С.Ярёмка стала серебряным призером чемпионата Европы

В весовой категории +78 кг Светлана Ярёмка заняла второе место. Украинка получила победы в трех поединках и лишь в финале уступила сопернице из Беларуси Марине Слуцкой.

Примечательно, что С.Ярёмка имеет в своем активе золотые медали чемпионатов мира в Санкт-Петербурге (2013) и Софии (2016).

Напомним, что первые две медали сборной Украины на первенстве в Варшаве завоевали опытный дзюдоист Георгий Зантарая и 16-летняя Дарья Билодид. В обоих спортсменов золотые награды.