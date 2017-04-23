Дзюдоїстка С.Ярьомка стала срібною призеркою чемпіонату Європи

У ваговій категорії +78 кг Світлана Ярьомка посіла друге місце. Українка здобула перемоги у трьох поєдинках й лише у фіналі поступилася суперниці з Білорусі Марині Слуцькій.

Примітно, що С.Ярьомка має в своєму активі золоті медалі чемпіонатів світу у Санкт-Петербурзі (2013) та Софії (2016).

Нагадаємо, що перші дві медалі збірної України на першості у Варшаві завоювали досвідчений дзюдоїст Георгій Зантарая та 16-річна Дарина Білодід. У обох спортсменів золоті нагороди.