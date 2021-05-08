Дзюдо: украинка завоевала медаль на турнире "Grand Slam" в Казани
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С 5 по 7 мая состоялся пятый в сезоне турнир по дзюдо серии "Grand Slam", на котором сборная Украины была представлена двумя спортсменами - Анастасией Турчин и Артемом Хомулой, информирует УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.
Детали
Турчин впервые за последние два года поднялась на пьедестал международных соревнований. Свой турнирный путь в весовой категории до 78 кг Анастасия начала со второго раунда, где встретилась с представительницей Нидерландов Карен Стивенсон. Уже на третьей минуте схватки, после второго приема на оценку "Ваза-ари", украинка оформила досрочную победу.
Далее украинка победила россиянку Антонину Шмелеву, но уступила Натащи Аусми из Нидерландов.
В схватке за третье место соперницей украинки стала еще одна россиянка Александра Бабинцева, которая активно провела первую часть схватки, впрочем дальше преимущество было именно на стороне Турчин. Выполнив два подряд броска на оценку "Ваза-ари" украинка получила бронзовую награду, которая стала для нее второй в карьере на турнирах "Grand Slam".
Зато Хомула в стартовом раунде сумел победить представителя Иордании Юниса Еялу, после чего во втором раунде уступил дзюдоисту из ОАЭ Виктору Скворцову, который в итоге стал бронзовым призером соревнований.
Дополнение
Следующим турниром для украинских дзюдоистов станет открытый Кубок Украины, который состоится 13 мая в Киеве, после чего на следующий день команда отправится на сбор в испанский Аликанте.