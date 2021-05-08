Дзюдо: українка виборола медаль на турнірі "Grand Slam" у Казані

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КИЇВ. 8 травня. УНН. З 5 по 7 травня відбувся п’ятий в сезоні турнір з дзюдо серії "Grand Slam", на якому збірна України була представлена двома спортсменами – Анастасією Турчин та Артемом Хомулою, інформує УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Деталі

Турчин вперше за останні два роки піднялася на п’єдестал міжнародних змагань. Свій турнірний шлях у ваговій категорії до 78 кг Анастасія розпочала з другого раунду, де зустрілася з представницею Нідерландів Карен Стівенсон. Вже на третій хвилині сутички, після другого прийому на оцінку "Ваза-арі", українка оформила дострокову перемогу.

Далі українка перемогла росіянку Антоніну Шмельову, але поступилася Натащі Аусми із Нідерландів.

У сутичці за третє місце суперницею українки стала ще одна росіянка Алєксандра Бабінцева, яка активно провела першу частину сутичку, втім далі перевага була саме на стороні Турчин. Виконавши два поспіль кидки на оцінку "Ваза-арі" українка здобула бронзову нагороду, яка стала для неї другою в кар’єрі на турнірах "Grand Slam".

Натомість Хомула у стартовому раунді зумів перемогти представника Йорданії Юнісу Еялу, після чого у другому раунді поступився дзюдоїсту з ОАЕ Віктору Скворцову, який у підсумку став бронзовим призером змагань.

Доповнення

Наступним турніром для українських дзюдоїстів стане відкритий Кубок України, що відбудеться 13 травня в Києві, після чого на наступний день команда відправиться на збір до іспанського Аліканте.

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