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Звонили умершим пациентам, чтобы просить выйти на митинг за отставку Степанова - общественная активистка

Киев • УНН

 • 19856 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Председатель общественного союза "Орфанные заболевания Украины" Татьяна Кулеша выступила в поддержку министра здравоохранения Максима Степанова, а также сообщила, что умерших пациентов обзванивали, чтобы попросить выйти на митинг за отставку главы Минздрава. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ее Facebook-страницу.

Звонили умершим пациентам, чтобы просить выйти на митинг за отставку Степанова - общественная активистка

Цитата:

"Говорят, снимаем министра из-за проваленной вакцинации, ситуации с Ковид, количества умерших. Странные заявления, когда в мире ситуация с COVID, к сожалению, не оптимистичная даже в тех странах, где средств на здравоохранение в разы больше, врачи работают в лучших условиях, а ответственность граждан за соблюдение карантина и вакцинации, мягко говоря в разы выше! Принесет ли улучшение очередная смена министра в жизни обычного пациента или врача? Ответ однозначный - НЕТ!!! И это не эмоции, это опыт, которой накопился за годы при изменении 9 министров. Мы не можем себе позволить играть в политические игры, меняя ежегодно министров, пренебрегая судьбой пациентов и врачей!" - написала Кулеша в публикации в поддержку министра Степанова.

Детали

Отдельно под этой публикацией в ответ на комментарий заслуженного врача Украины Ольги Голубовской, которая отметила, что медиков начали запугивать за поддержку Степанова, Кулеша сообщила о звонках умершим пациентам.

"Я не знаю насчет запугивания, но знаю, что наших пациентов, которых уже нет в живых, прозванивали и просили выйти на митинг против Степанова", - написала общественная активистка.

Дополнение

Напомним, что сегодня на митинг за отставку главы Минздрава под Верховную Раду пришло около полутора десятка человек, которые не могли объяснить журналистам, кто такой Степанов, почему они выступают за его отставку, а также прятали лица от камер.

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