Дзвонили померлим пацієнтам, щоб просити вийти на мітинг за відставку Степанова - громадська активістка

Цитата:

“Кажуть, знімаємо міністра за провалену вакцинацію, ситуацію з Ковід, кількість померлих. Дивні заяви, коли в світі ситуація з COVID, на жаль, не оптимістична навіть в тих країнах, де коштів на охорону здоров’я в рази більше, лікарі працюють в кращих умовах, а відповідальність громадян щодо дотримання карантину і вакцинації, м’яко кажучи, у рази вище! Чи принесе покращення чергова зміна міністра в життя звичайного пацієнта чи лікаря? Відповідь однозначна — НІ!!! І це не емоції, це досвід, якій накопичився роками при зміні 9 міністрів. Ми не можемо собі дозволити грати в політичні ігри, міняючи щороку міністрів, нехтуючи долею пацієнтів і лікарів!” — написала Кулеша у публікації на підтримку міністра Степанова.

Деталі

Окремо під цією публікацією у відповідь на коментар заслуженого лікаря України Ольги Голубовської, яка зауважила, що медиків почали залякувати за підтримку Степанова, Кулеша повідомила про дзвінки померлим пацієнтам.

“Я не знаю щодо залякування, але знаю, що наших пацієнтів, яких вже немає в живих, продзвонювали і просили вийти на мітинг проти Степанова”, — написала громадська активістка.

Доповнення

Нагадаємо, що сьогодні на мітинг за відставку глави МОЗ під Верховну Раду прийшло близько півтора десятка людей, які не могли пояснити журналістам, хто такий Степанов, чому вони виступають за його відставку, а також ховали обличчя від камер.