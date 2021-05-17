Ховались від камери та не знали, хто такий Степанов: як пройшла акція за відставку глави МОЗ

Деталі

Акція “Степанов має піти”, організована громадськи активістом Дмитром Шерембеєм за участю нібито українських пацієнтів, відбулась під стінами Верховної Ради України. За спостереженнями кореспондента УНН, у ній взяли участь близько 15 осіб. Однак, здебільшого учасники акції ховались від камери та не коментували причин, з яких вони вимагають відставки глави МОЗ. Ті ж, хто погодився прокоментувати ситуацію, не знали, хто такий Степанов.

Цитата:

“Я просто навіть жодного разу не бачив, який він (міністр Степанов — ред.) є. (...) Я не знаю його, якби я хоча б в очі його бачив. Якщо я знаю Володимира Зеленського дуже добре, він з Кривого Рогу, я з Херсонщини. Я не сильно хочу, щоб він рішав з землями, це моя власна думка, бо я теж з землями. Я не знаю, я цей плакат просто взяв, знайшов, навіть на стіл ось покладу”, — розповів учасник акції, який тримав у руках плакат з написом “Степанов має піти” разом з іншими “протестувальниками”.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією УНН, причиною невдоволення міністром Степановим з боку прем’єра Дениса Шмигаля є те, що глава МОЗ занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19.