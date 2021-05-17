Прятались от камеры и не знали, кто такой Степанов: как прошла акция за отставку главы Минздрава

Детали

Акция "Степанов должен уйти", организованная общественным активистом Дмитрием Шерембеем с участием якобы украинских пациентов, состоялась под стенами Верховной Рады Украины. По наблюдениям корреспондента УНН, в ней приняли участие около 15 человек. Однако, в основном участники акции прятались от камеры и не комментировали причин, по которым они требуют отставки главы Минздрава. Те же, кто согласился прокомментировать ситуацию, не знали, кто такой Степанов.

Цитата:

"Я просто даже ни разу не видел, какой он (министр Степанов - ред.) есть. (...) Я не знаю его, если бы я хотя бы в глаза видел. Если я знаю Владимира Зеленского очень хорошо, он из Кривого Рога, я из Херсона. Я не сильно хочу, чтобы он решал с землями, это мое личное мнение, я тоже с землями. Я не знаю, я этот плакат просто взял, нашел, даже на стол вот положу", - рассказал участник акции, держал в руках плакат с надписью "Степанов должен уйти" вместе с другими "протестующими".

Дополнение

Напомним, по информации УНН, причиной недовольства министром Степановым со стороны премьера Дениса Шмыгаля является то, что глава Минздрава слишком упорно "выбивал" средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19.