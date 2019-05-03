Джошуа назвал беспроигрышным вариантом возможный бой с Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Джошуа проявил заинтересованность во втором поединке с Владимиром Кличко, сообщает УНН со ссылкой на "TalkSPORT".
Британский спортсмен несмотря на неясность с ситуацией относительно возвращения Кличко на ринг, считает, что их возможный бой был бы хорошим продолжением его карьеры.
"Пока ничего неизвестно. Но повторный бой с Кличко был бы беспроигрышным вариантом. В первом бою он показал хороший бокс, его тепло встречали зрители", - выразился Джошуа.
Стоит отметить, что ранее стримингова компания "DAZN" предложила Кличко-младшему сумму в районе 80 млн. долл. за три боксерские бои.
Напомним, что в Джошуа из-за допинга одного из бойцов изменился его будущий оппонент.