Джошуа назвав безпрограшним варіантом можливий бій з Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO Ентоні Джошуа проявив зацікавленість до другого двобою з Володимиром Кличко, інформує УНН з посиланням на "TalkSPORT".
Британський спортсмен попри неясність із ситуацією щодо повернення Кличко у ринг, вважає, що їх можливий бій був би гарним продовженням його кар'єри.
"Поки нічого невідомо. Але повторний бій з Кличком був би безпрограшним варіантом. У першому бою він продемонстрував хороший бокс, його тепло зустрічали глядачі", - виразився Джошуа.
Варто відзначити, що раніше стрімінгова компанія "DAZN" запропонувала Кличко-молодшому суму в районі 80 млн. дол. за три боксерські бої.
Нагадаємо, що у Джошуа через допінг одного з бійців змінився його майбутній опонент.