Джошуа назвав безпрограшним варіантом можливий бій з Кличко

Британський спортсмен попри неясність із ситуацією щодо повернення Кличко у ринг, вважає, що їх можливий бій був би гарним продовженням його кар'єри.



"Поки нічого невідомо. Але повторний бій з Кличком був би безпрограшним варіантом. У першому бою він продемонстрував хороший бокс, його тепло зустрічали глядачі", - виразився Джошуа.



Варто відзначити, що раніше стрімінгова компанія "DAZN" запропонувала Кличко-молодшому суму в районі 80 млн. дол. за три боксерські бої.



Нагадаємо, що у Джошуа через допінг одного з бійців змінився його майбутній опонент.