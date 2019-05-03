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Джошуа назвав безпрограшним варіантом можливий бій з Кличко

Джошуа назвав безпрограшним варіантом можливий бій з Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, IBO, WBA і WBO Ентоні Джошуа проявив зацікавленість до другого двобою з Володимиром Кличко, інформує УНН з посиланням на "TalkSPORT".

Британський спортсмен попри неясність із ситуацією щодо повернення Кличко у ринг, вважає, що їх можливий бій був би гарним продовженням його кар'єри.

"Поки нічого невідомо. Але повторний бій з Кличком був би безпрограшним варіантом. У першому бою він продемонстрував хороший бокс, його тепло зустрічали глядачі", - виразився Джошуа.

Варто відзначити, що раніше стрімінгова компанія "DAZN" запропонувала Кличко-молодшому суму в районі 80 млн. дол. за три боксерські бої.

Нагадаємо, що у Джошуа через допінг одного з бійців змінився його майбутній опонент.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

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