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Боксер Джошуа отримав нового суперника

Боксер Джошуа отримав нового суперника

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF британець Ентоні Джошуа дізнався свого суперника на наступний бій, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Опонентом кривдника Володимира Кличко стане 29-річний американець Енді Руїс-молодший, який з 33 проведених поєдинків на професійному рингу виграв 32 (21 з них - нокаутом) і лише в одному поступився.

Протистояння пройде 1-го червня на "Медісон Сквер Арені" в Нью-Йорку.

В крайньому двобої Руїс переміг ТКО німця Олександра Димитренко, який здався після 5-го раунду.

Примітно, одного разу американець брав участь у чемпіонському двобої, але у статусі претендента зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера.

Нагадаємо, що спочатку суперником Джошуа повинен був стати 30-річний американський боксер Джаррелл Міллер, але боєць провалив кілька допінг-проб.

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