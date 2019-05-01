Боксер Джошуа отримав нового суперника
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA і IBF британець Ентоні Джошуа дізнався свого суперника на наступний бій, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Опонентом кривдника Володимира Кличко стане 29-річний американець Енді Руїс-молодший, який з 33 проведених поєдинків на професійному рингу виграв 32 (21 з них - нокаутом) і лише в одному поступився.
Протистояння пройде 1-го червня на "Медісон Сквер Арені" в Нью-Йорку.
В крайньому двобої Руїс переміг ТКО німця Олександра Димитренко, який здався після 5-го раунду.
Примітно, одного разу американець брав участь у чемпіонському двобої, але у статусі претендента зазнав поразки від новозеландця Джозефа Паркера.
Нагадаємо, що спочатку суперником Джошуа повинен був стати 30-річний американський боксер Джаррелл Міллер, але боєць провалив кілька допінг-проб.