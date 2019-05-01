Боксер Джошуа получил нового соперника
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF британец Энтони Джошуа узнал своего соперника на следующий бой, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Оппонентом обидчика Владимира Кличко станет 29-летний американец Энди Руис-младший, с 33 проведенными поединками на профессиональном ринге выиграл 32 (21 из них - нокаутом) и только в одном уступил.
Противостояние пройдет 1 июня на "Мэдисон Сквер Арене" в Нью-Йорке.
В крайнем поединке Руис победил ТКО немца Александра Димитренко, который сдался после 5-го раунда.
Примечательно, однажды американец участвовал в чемпионском поединке, но в статусе претендента потерпел поражение от новозеландца Джозефа Паркера.
Напомним, что изначально соперником Джошуа должен был стать 30-летний американский боксер Джаррелл Миллер, но боец провалил несколько допинг-проб.