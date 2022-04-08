Джонсон и Шольц обсудят снижение зависимости от российского газа

Детали

Британский премьер-министр примет Олафа Шольца на Даунинг-стрит в пятницу, 8 апреля, а во второй половине дня запланирована пресс-конференция, сообщает PA Media.

Ожидается, что Джонсон предложит помощь Берлину, который все еще сильно зависит от российского газа, чтобы уменьшить свою зависимость от экспорта энергоносителей из рф, чтобы лишить военную машину владимира путина финансирования.

Это произошло после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе в четверг заявила, что надеется, что "больше стран" возьмут на себя обязательства запретить импорт российских энергоресурсов.

Дополнение

Великобритания обязалась полностью прекратить импорт российского угля и нефти до конца 2022 года, а импорт газа как можно быстрее.

Германия столкнулась с критикой со стороны Украины и других европейских стран, включая Польшу, из-за того, что она слишком медленно отказывается от российских энергоресурсов.

Министр экономики и энергетики Германии Роберт Хабек объявил о планах прекратить импорт нефти и угля из россии в этом году и газа до середины 2024 года.