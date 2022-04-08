Джонсон та Шольц обговорять зниження залежності від російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон має намір зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб обговорити, як допомогти європейським країнам відмовитись від російського газу після нападу рф на Україну, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Британський прем'єр-міністр прийме Олафа Шольца на Даунінг-стріт у п'ятницю, 8 квітня, а у другій половині дня заплановано прес-конференцію, повідомляє PA Media.
Очікується, що Джонсон запропонує допомогу Берліну, який все ще сильно залежить від російського газу, щоб зменшити свою залежність від експорту енергоносіїв із рф, щоб позбавити військову машину володимира путіна фінансування.
Це сталося після того, як міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс після зустрічі з колегами з НАТО в Брюсселі в четвер заявила, що сподівається, що "більше країн" візьмуть на себе зобов'язання заборонити імпорт російських енергоресурсів.
Доповнення
Велика Британія зобов'язалася повністю припинити імпорт російського вугілля та нафти до кінця 2022 року, а імпорт газу якнайшвидше.
Німеччина зіткнулася з критикою з боку України та інших європейських країн, включаючи Польщу, через те, що вона надто повільно відмовляється від російських енергоресурсів.
Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек оголосив про плани припинити імпорт нафти та вугілля з росії цього року та газу до середини 2024 року.