Джонсон и Макрон провели телефонный разговор: детали переговоров

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«Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по обучению и оснащению украинских войск имели большое значение во время войны», — говорится в сообщении, предоставленному Даунинг-стрит.

Детали

В заявлении добавлено, что два лидера также согласились с тем, что «нельзя допустить, чтобы Запад устал от войны».

Обе стороны подтвердили решимость поддерживать Украину «столько, сколько нужно», говорится в заявлении Елисейского дворца.

В сообщениях говорилось, что политики также обсудила другие вопросы, в том числе продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины.