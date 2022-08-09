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Джонсон та Макрон провели телефонну розмову: деталі переговорів

Джонсон та Макрон провели телефонну розмову: деталі переговорів

Київ • УНН

 • 171454 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові у вівторок заявили, що допомога їхніх країн українським військовим «має суттєве значення» у війні проти росії, передає УНН.

Цитата

«Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції щодо навчання та оснащення українських військ мали велике значення під час війни», — йдеться у повідомленні, наданому Даунінг-стріт.

Деталі

У заяві додано, що двоє лідерів також погодилися з тим, що «не можна допустити, щоб Захід втомився від війни».

Обидві сторони підтвердили рішучість підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», йдеться у заяві Єлисейського палацу.

У повідомленнях говорилося, що політики також обговорила інші питання, у тому числі продовольчу кризу, викликану російською агресією проти України.

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