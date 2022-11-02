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Джонсон: путин был бы сумасшедшим, если бы применил тактическое ядерное оружие против Украины

Киев • УНН

 • 264946 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что российский диктатор владимир путин не применит тактическое ядерное оружие против Украины. Об этом он рассказал в интервью SkyNews, пишет УНН

Цитата

"Я не думаю, что он (владимир путин – ред.) это сделает. Он был бы сумасшедшим, если бы это сделал", – сказал Джонсон.

Он добавил, что применение тактического ядерного оружия против Украины означало бы "немедленный выход россии из клуба цивилизованных наций".

Детали

По словам бывшего премьера Великобритании, такой шаг станет "полной катастрофой" для страны-агрессора, поскольку приведет к "криогенной заморозке" российской экономики, а путин "потеряет большинство той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до этого".

"Многие хотят дать путину определенный кредит доверия. Этого не произойдет, как только он сделает что-то подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я считаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию", – сказал Джонсон.

Он также отметил, что на ядерный удар по Украине существует "множество вариантов" ответа как в НАТО, так и в США, Великобритании и Франции. В то же время Джонсон выразил уверенность, что Украина "абсолютно неизбежно" победит в войне с россией.

Напомним

По данным СМИ, высокопоставленные российские военные руководители недавно обсуждали, когда и как москва может применить тактическое ядерное оружие в Украине.

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